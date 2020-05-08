США пообещали Украине новые санкции против РФ

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Госсекретарь Америки Майк Помпео в беседе с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой дал обещание, что Вашингтон продолжит «создание издержек» для России, в частности за счет санкций.
Экономические ограничения против России, по словам Помпео, будут применяться до тех пор, пока страна не исполнит Минские соглашения и не прекратит оккупировать Крым, пишет RNS.
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