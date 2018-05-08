В Башкирии вице-премьер и два министра готовятся к отставке

«КоммерсантЪ Уфа» сообщает, что в правительстве Башкирии готовятся перестановки. Они по времени совпадут с выборами в Госсобрание республики этой осенью. Своих постов могут лишиться вице-премьер Николай Хорошилов, а также министр ЖКХ Сергей Афонин и министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта.

Чиновники уже подали заявки на участие в праймериз, предварительном голосовании, что даст им дорогу для участия в выборах в Госсобрание Башкирии в этом сентябре.

Сами министры заявляют, что уходят в отставку по собственной воле, чтобы применить свой опыт на законодательном поприще. По мнению экспертов, скорее всего дело обстоит иначе.

Сергей Афонин намерен избираться в Кумертауском одномандатном округе №15, Андрей Иванюта - в Металлургическом округе №35 в Белорецке, Николай Хорошилов – в Бирском одномандатном округе №37. Этот выбор связан с их предыдущей карьерой. Возможно, они пойдут на выборы по списку «Единой России» в соответствующих территориальных группах.

По мнению экспертов, чиновники вряд ли решили уйти добровольно. Так политолог Дмитрий Михайличенко считает, что причина в том, что «они не совсем из команды премьера Рустэма Марданова».