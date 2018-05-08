Министр финансов Башкирии тоже решила уйти в депутаты Госсобрания

Помимо вице-премьера Николая Хорошилова, министра ЖКХ Сергея Афонина и министра спорта Андрея Иванюты заявку на участие в праймериз накануне выборов в Госсобрание республики подала и министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Рида Субханкулова будет участвовать в дебатах в Усенском одномандатном избирательном округе №51. В этот округ входит часть территории Туймазинского района и Буздякский район, откуда Рида Субханкулова родом. В этом же округе намерен баллотироваться в депутаты Госсобрания и председатель комитета по промышленности парламента Башкирии Рашит Хайруллин.