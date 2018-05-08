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Министр финансов Башкирии тоже решила уйти в депутаты Госсобрания
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Министр финансов Башкирии тоже решила уйти в депутаты Госсобрания

Сегодня, 15:34ПолитикаРазиф Абдуллин
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