Какие задачи поставил правительству Владимир Путин на ближайшие шесть лет

В указе Владимир Путин поставил правительству девять национальных целей развития Российской Федерации на ближайшие шесть лет. Это:

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;

- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Цели в экономике

По данным последних расчётов Международного валютного фонда (от 24 октября 2017), по сообщению консалтинговой компании Awara, ВВП России (по паритету покупательной способоности) к концу 2017 года должен был впервые превысить отметку в 4 трлн долларов США. Если считать ВВП страны именно по паритету покупательской способности, то Россия является 6-ой по размеру экономикой мира и вплотную приближается к экономике Германии в $4,15 трлн.

Если же судить по ВВП в номинальном выражении, то Россия, по данным Международного валютного фонда, находится в 2018 году на 11 месте с 1, 720 трлн долларов США внутреннего валового продукта.

Как именно будут считать экономику России, в тексте указа, разумеется, не сказано.

Предстоит принять приоритетные национальные проекты

Теперь предстоит утвердить до 1 октября 2018 года Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. Для реализации национальных целей правительству также предстоит совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации разработать и представить до 1 октября для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по 12-ти направлениям:

демография;

здравоохранение;

образование;

жильё и городская среда;

экология;

безопасные и качественные автомобильные дороги;

производительность труда и поддержка занятости;

наука;

цифровая экономика;

культура;

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

международная кооперация и экспорт.