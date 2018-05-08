Какие задачи поставил правительству Владимир Путин на ближайшие шесть лет
Президент России 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В указе Владимир Путин поставил правительству девять национальных целей развития Российской Федерации на ближайшие шесть лет. Это:
- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;
- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Цели в экономике
По данным последних расчётов Международного валютного фонда (от 24 октября 2017), по сообщению консалтинговой компании Awara, ВВП России (по паритету покупательной способоности) к концу 2017 года должен был впервые превысить отметку в 4 трлн долларов США. Если считать ВВП страны именно по паритету покупательской способности, то Россия является 6-ой по размеру экономикой мира и вплотную приближается к экономике Германии в $4,15 трлн.
Если же судить по ВВП в номинальном выражении, то Россия, по данным Международного валютного фонда, находится в 2018 году на 11 месте с 1, 720 трлн долларов США внутреннего валового продукта.
Как именно будут считать экономику России, в тексте указа, разумеется, не сказано.
Предстоит принять приоритетные национальные проекты
Теперь предстоит утвердить до 1 октября 2018 года Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. Для реализации национальных целей правительству также предстоит совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации разработать и представить до 1 октября для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по 12-ти направлениям:
демография;
здравоохранение;
образование;
жильё и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
наука;
цифровая экономика;
культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт.
Полный текст указа можно прочитать здесь.