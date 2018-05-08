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Какие задачи поставил правительству Владимир Путин на ближайшие шесть лет
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Какие задачи поставил правительству Владимир Путин на ближайшие шесть лет

Сегодня, 15:57ПолитикаРазиф Абдуллин
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