В Башкирии увеличилось количество закрытых на карантин больниц
8 апреля, 14:16ПолитикаКарина МамаеваФото: Youtube.com
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Об этом на брифинге Минздрава рассказал и.о. начальника управления Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.
Сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном вопросам распространению коронавирусной инфекции сообщили, что еще несколько больниц в городах республики закрыты на карантин. Об этом доложил исполняющий обязанности начальника управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.
Так, помимо РКБ имени Куватова, отделения закрыты в Октябрьской городской больнице №1, закрыты два отделения Белебеевской ЦРБ, там также прекращены выписка и прием пациентов. В Бирской ЦРБ закрыты два корпуса - хирургический и терапевтический.
— Во всех больницах проводятся противоэпидемиологические мероприятия, дезинфекция помещений, отбор биологических материалов. За контактыми людьми установлена ежедневное медицинское наблюдение, — сказал Венер Изикаев.
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