В Башкирии увеличилось количество закрытых на карантин больниц

Сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном вопросам распространению коронавирусной инфекции сообщили, что еще несколько больниц в городах республики закрыты на карантин. Об этом доложил исполняющий обязанности начальника управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.

Так, помимо РКБ имени Куватова, отделения закрыты в Октябрьской городской больнице №1, закрыты два отделения Белебеевской ЦРБ, там также прекращены выписка и прием пациентов. В Бирской ЦРБ закрыты два корпуса - хирургический и терапевтический.