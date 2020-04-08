В Башкирии подтвердился один случай заражения коронавирусом в Сибае
Об этом заявил глава города Рустем Афзалов.
Сегодня, 8 апреля, глава Сибая Рустем Афзалов в своем видеообращении к горожанам сообщил о подтверждении первого случае заражения коронавирусом в городе.
По его словам, зараженный изолирован, его состояние удовлетворительное.
- Данный случай не имеет отношения в прежней истории, связанной с приездом зараженного человека из Кизильского района, - уточнил Рустем Афзалов. Уточним, имеется в виду нашумевший случай, когда зараженный житель Челябинской области приезжал торговать мясом на рынок в Сибае.
По его словам, в целом сейчас изолированы 76 жителей Сибая с подозрением на заражение коронавирусной инфекций. Среди них есть и лица, имеющие отношение к "кизильскому" заражению, но есть и люди, которые могли инфицироваться при других обстоятельствах.
Рустем Афзалов отметил, что ситуация может ухудшаться в дальнейшем, и могут появиться новые зараженные.
Напомним, по данным от минздрава РБ, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус.
На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 117 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.