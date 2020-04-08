В Башкирии подтвердился один случай заражения коронавирусом в Сибае

Сегодня, 8 апреля, глава Сибая Рустем Афзалов в своем видеообращении к горожанам сообщил о подтверждении первого случае заражения коронавирусом в городе.

По его словам, зараженный изолирован, его состояние удовлетворительное.

- Данный случай не имеет отношения в прежней истории, связанной с приездом зараженного человека из Кизильского района, - уточнил Рустем Афзалов. Уточним, имеется в виду нашумевший случай, когда зараженный житель Челябинской области приезжал торговать мясом на рынок в Сибае.

По его словам, в целом сейчас изолированы 76 жителей Сибая с подозрением на заражение коронавирусной инфекций. Среди них есть и лица, имеющие отношение к "кизильскому" заражению, но есть и люди, которые могли инфицироваться при других обстоятельствах.

Рустем Афзалов отметил, что ситуация может ухудшаться в дальнейшем, и могут появиться новые зараженные.

Напомним, по данным от минздрава РБ, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус.