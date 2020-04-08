Экс-руководитель следственного комитета РБ: «Иногда говорят, что я близок к Хабирову»

В эксклюзивном интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал о деле «Курска», звонке маньяка, покушении на Чубайса и о том, что главное сейчас — борьба с коррупцией и открытость для населения. Отчасти разговор коснулся и периода работы Валерия Липского в Башкирии.

— Иногда говорят, что я близок к Хабирову. Нет. Я с ним до назначения в Башкортостан знаком не был. Красногорск хоть и рядом с Истрой, но мы никогда не пересекались. Это совпадение и только, — подчеркнул спикер.

Валерий Липский отметил, что за время его работы в республике произошел рост по выявленным коррупционным преступлениям: возбудили 370 уголовных дел по 711 эпизодам.

— В Башкортостане я сразу поставил личному составу задачу сделать упор на выявление коррупционных преступлений, правонарушений в отношении социально незащищенных слоев граждан, несовершеннолетних, а также особо тяжких преступлений.

Иногда спрашивают: чем в Башкортостане лучше, чем в Татарстане? Да там все так же! Мной было привлечено к уголовной ответственности 105 спецсубъектов — это самый большой показатель по России. Возбуждены уголовные дела в отношении 41 главы органов местного самоуправления, 37 депутатов разных уровней. Из 105 дел, которые возбудили в отношении чиновников, уже 60 направлено в суд. По остальным делам расследование продолжается. Также за должностные преступления привлечены чиновники, которые не являются спецсубъектами.

К примеру, вице-премьер правительства республики, бывший министр земельных и имущественных отношений (Евгений Гурьев — прим. ред.), который с 2015 по 2018 год давал незаконные указания о выделении земельных участков по заниженной цене, в результате чего причинен ущерб бюджету в размере 573 миллионов рублей.

Также Валерий Липский подчеркнул, что за время его работы в республике в 3,5 раза сократилось количество людей, которые хотят попасть на личный прием к председателю СК с жалобами.

— Руководители территориальных следственных отделов были ориентированы на решение проблем людей на местах. Я брал на личный контроль всех заявителей, которые пришли ко мне на прием. Мне еженедельно докладывали, что сделано по уголовному делу, каковы результаты доследственной проверки и так далее.