В Общественной палате прокомментировали слова Байдена об становке СП-2

В Общественной палате прокомментировали слова Байдена об становке СП-2
В Общественной палате прокомментировали слова Байдена об становке СП-2
Сегодня, 22:28ПолитикаФото: pxhere.com
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк прокомментировал заявление президента США Джо Байдена. Ранее последний сообщил о том, что в случае возможного вмешательства России на Украину газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».

Член ОП отметил, что и для главы Белого дома, и в целом для США необходимо показать, что именно благодаря их стараниям нападение не было совершено. Об этом сообщает издание RT.

«Байдену очень удобно использовать тему введения санкций, тему того, что СП-2 в случае „вторжения“ будет полностью остановлен, потому что Россия не собирается нападать на Украину», — отметил эксперт.

В этой ситуации Байден пытается всеми силами реабилитироваться за историю с «Северным потоком — 2», добавил специалист.

«Ещё совсем недавно он вместе с Белым домом выступал против включения санкций в отношении проекта в оборонный бюджет, не собираясь портить отношения с немцами», — напомнил Данюк.

Сейчас же Байден старается казаться президентом, который ни при каких обстоятельствах не отступит ни на «миллиметр» от своих взглядов в отношении «мифического» нападения России на Украину, отметил член ОП.

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