Власти Башкирии прокомментировали массовые сокращения в правительстве

В правительстве Башкирии в конце прошлой недели начали массово сокращать чиновников. Напомним, ранее о данной реформе говорил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Целью массового сокращения сотрудников стало повышение эффективности работы аппарата.

— Как заявил Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в правительстве давно уже ведутся работы по оптимизации его структуры и повышению его результативности. Какие-то звенья аппарата сокращаются, какие-то – реформируются, какие-то – усиливаются, — отметили в правительстве Башкирии. Несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о правилах поведения госслужащих. Теперь им официально запрещено получать от физических лиц подарки, денежные вознаграждения. Также действуют новые правила по поведению в интернете. Теперь госслужащие не должны высказывать свое мнение, суждения и оценки в отношении госорганов и действующей власти.

