Власти Башкирии прокомментировали массовые сокращения в правительстве

Несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о правилах поведения госслужащих. Теперь им официально запрещено получать от физических лиц подарки, денежные вознаграждения. Также действуют новые правила по поведению в интернете. Теперь госслужащие не должны высказывать свое мнение, суждения и оценки в отношении госорганов и действующей власти.