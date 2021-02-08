Власти Башкирии прокомментировали массовые сокращения в правительстве

— Как заявил Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в правительстве давно уже ведутся работы по оптимизации его структуры и повышению его результативности. Какие-то звенья аппарата сокращаются, какие-то – реформируются, какие-то – усиливаются, — отметили в правительстве Башкирии.
Несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о правилах поведения госслужащих. Теперь им официально запрещено получать от физических лиц подарки, денежные вознаграждения. Также действуют новые правила по поведению в интернете. Теперь госслужащие не должны высказывать свое мнение, суждения и оценки в отношении госорганов и действующей власти.