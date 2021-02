В администрации президента США Джо Байдена последовательно занимаются уничтожением наследия экс-главы государства Дональда Трампа. Так, появились данные, что Вашингтон хочет ослабить санкции против Ирана.

О соответствующих планах сообщило одно из англоязычных информагентств со ссылкой на собственные источники в администрации Байдена. При этом источники издания делают оговорку, что самые чувствительные ограничения против Тегерана даже администрация Джо Байдена снимать не планирует. Как пишет Infox, при этом Америка, в частности, будет не против выдачи кредитов Ирану от Международного валютного фонда, снятия эмбарго на получение гуманитарной помощи для устранения последствий пандемии коронавируса.

