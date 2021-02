Чиновники онлайн: как главы районов Башкирии общаются с людьми в соцсетях

Mkset проанализировал, как соцсети ведут главы районных администраций, как отслеживают повестку и как общаются с жителями районов.

С октября 2018 года в информационном поле Башкирии работает система «Инцидент-менеджмент», отслеживающая посты в соцсетях, которые сигнализируют о проблемах в жизни региона. Несмотря на более-менее работающую систему, пользователи продолжают писать сотни комментариев под каждым постом главы республики, пытаясь добиться решения тех или иных проблем. Попытки пробиться к «самому главному» давно превратились в России в тенденцию, учитывая, что подобные просьбы, озвученные на прямой линии с президентом страны, решаются без промедления. Как правило, самые проблемные места стоит искать не в столице, а на периферии. Mkset проанализировал, как соцсети ведут главы районных администраций, как отслеживают повестку и как общаются с жителями районов. В качестве материала для исследования были взяты аккаунты ВКонтакте, поскольку эта платформа более популярна среди интернет-пользователей Башкирии, чем фейсбук или инстаграм. Примерно треть глав администраций соцсети ведут формально. Как правило, это нечастые публикации, комментарии к которым либо закрыты, либо остаются без внимания, в некоторых случаях ответы приходят, но примерно через 1-4 недели. Большая часть постов посвящена общественно значимым событиям, поздравлениям и происшествиям, чаще всего население жалуется на плохую уборку снега, задержки со строительством соцобъектов и бездомных собак. Также есть ряд аккаунтов, к которым нет комментариев, только сравнительно небольшое количество лайков и репостов. Описания форумов или приема граждан, т. е. любого события, связанного со встречами с простыми людьми, обычно описываются общими словами («Было обсуждено множество важных вопросов», «провели дискуссию» и пр.) без конкретных деталей. Редко, но подробности все же появляются — в том случае, когда это успешный кейс и нужно продемонстрировать, что проблемы так или иначе решаются. В декабре–январе в нескольких районах были открыты новые фельдшерско-акушерские пункты. публикации глав в соцсетях говорят, что даже такое небольшое нововведение становится большим событием — вплоть до того, что на открытие приглашают Деда Мороза со Снегурочкой. Впрочем, из комментариев к этим публикациям можно узнать, например, что не хватает не только больниц, но и собственно врачей — ехать работать в район молодые специалисты все еще не хотят. Так, например, глава Белокатайского района Масхут Минигалин, отвечая на вопрос о нехватке врачей, не дает обещаний «догнать и перегнать», а честно констатирует факт: — В Белокатайской ЦРБ укомплектованность врачебным персоналом согласно штатного норматива в настоящее время составляет 52,8%. т. е. не хватает почти половины врачей из имеющихся врачебных ставок. Обеспеченность врачебным персоналом составляет 15,8 на 10 тыс. населения, в то время как в республике этот показатель составляет 36,1 на 10 тыс. населения. Из 30 врачей семь — пенсионного возраста. В 2020 г было трудоустроено 2 врача, 1 врач уволился с в связи с изменением места жительства. Окончило обучение по целевому направлению 5 человек, к сожалению, ни один не вернулся в ЦРБ. В аккаунтах, где жители района привыкли открыто говорить о свои проблемах, многие публикации вызывают активный отклик. Так, например, пост главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова о горячем питании в школах вызвал шквал негодования со стороны родителей. Проблемы все те же — холодная и невкусная еда, несоответствие блюд заявленному меню, отсутствие качества. Несмотря на вал комментариев и даже ответы районной администрации, местные жители подчеркивают, что проблема не решается годами. В некоторых случаях оживленное общение пользователей в комментариях под публикациями глав — обычное дело. В Иглинском районе комментарии под постами главы района Николая Самойленко — больше способ выпустить пар: люди говорят, что думают, но реакции на их сообщения по большей части нет. Так, например, за последние две недели был только один комментарий-ответ — на протекающую канализацию: комментарий написали 23 января, его заметили 1 февраля. У некоторых глав районов под аватарками можно обнаружить спам-комменты от ботов, которые не убираются годами. И речь здесь не столько про элементарную цифровую гигиену, сколько про то, что чиновники не фильтруют поток комментариев и одинаково не обращают внимания как на ботов, так и на живых людей. Еще один интересный факт — глава Бурзянского района Газиз Манапов ведет страницу только на башкирском языке, хотя надписи на прикладываемых изображениях почему-то остаются на русском. Неизвестно, все ли жители Бурзянского района знают башкирский, тем не менее посты активно комментируются. Согласно недавним изменениям в указе о кодексе этики и поведения госслужащих, ни один из глав районных администраций никак не прокомментировал минувшие протестные акции. Единственный след был обнаружен в комментариях у главы Зианчуринского района Дамина Юланова. Сложно сказать наверняка, это невнимательность тех, кто чистит комментарии, или наоборот — желание разрешить гражданам высказываться открыто. Уважаемые читатели Mkset! Если вы хотите поделиться мнением о том, как работают главы районных администраций или другие чиновники Башкирии в соцсетях, пишите на редакционный WhatsApp.

