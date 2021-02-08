Чиновники онлайн: как главы районов Башкирии общаются с людьми в соцсетях

— В Белокатайской ЦРБ укомплектованность врачебным персоналом согласно штатного норматива в настоящее время составляет 52,8%. т. е. не хватает почти половины врачей из имеющихся врачебных ставок. Обеспеченность врачебным персоналом составляет 15,8 на 10 тыс. населения, в то время как в республике этот показатель составляет 36,1 на 10 тыс. населения. Из 30 врачей семь — пенсионного возраста. В 2020 г было трудоустроено 2 врача, 1 врач уволился с в связи с изменением места жительства. Окончило обучение по целевому направлению 5 человек, к сожалению, ни один не вернулся в ЦРБ.