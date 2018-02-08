Стали известны лидеры строительной отрасли Башкирии

По результатам очередного исследования строительной отрасли республики, проведенного Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА), стала известна тройка ее лидеров.

В нее вошли ГК «Третий Трест», ГК «Первый Трест» и ГК «Госстрой». При этом стоит отметить, что ГК «Госстрой» совершила рывок на 26 позиций вверх в ТОП-150 крупнейших девелоперов России. К слову, на сегодняшний день в рейтинг входит более 3000 российских девелоперов.

– ГК «Госстрой» с 2009 года строит качественное и доступное жилье для жителей республики. Будучи одним из лидеров строительной отрасли Башкортостана, компания имеет богатый опыт работы на рынке первичного жилья. В прошлом году мы заселили уже второй дом комфорт-квартала «Московский», а также подготовили к сдаче первую очередь масштабного проекта жилого комплекса доступного бизнес-класса «Эрмитаж. Горсовет». Эти благоприятные для нас и наших новоселов факторы позволили ГК «Госстрой» нарастить свои производственные мощности и приступить к реализации нового проекта в любимой уфимцами Зеленой роще», – комментирует председатель правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.