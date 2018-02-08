Депутат Госдумы от Башкирии заявил, что не злоупотребляет люксовыми авто

Народный избранник от Башкирии Ильдар Бикбаев оказался в центре скандала из-за перерасходования бюджетных средств на транспортное обслуживание. Отметим, что в конце декабря комитет по регламенту повысил лимит средств на транспорт до 1 млн руб. в год на депутата.

Сегодня, 8 февраля, стало известно, что Госдума отказалась оплатить поездки депутату от Башкирии, члену фракции "Единая Россия" Ильдару Бикбаеву, который, по данным издания РБК, потратил в 2017 году на поездки в родном регионе сумму, почти вдвое превышающую бюджетный лимит. Как сообщил РБК, такое решение принял комитет Госдумы по регламенту. Отметим, в конце декабря комитет по регламенту повысил лимит средств на транспорт до 1 млн руб. в год на депутата. Это третье повышение с начала работы Думы седьмого созыва.

Дело в том, что депутат, избиравшийся от одномандатного округа, превысил установленный Госдумой лимит средств, подлежащих возмещению из федерального бюджета. Речь идет об оплате аренды автотранспорта, который местные власти предоставляют депутатам, когда они приезжают в свой регион и ездят на встречи с избирателями или по иным своим депутатским делам.

В прошлом году Дума приняла решение повысить этот лимит до 830 тысяч рублей, но Бикбаев, по данным РБК, в 2017 году умудрился потратить на 700 тысяч рублей больше. Есть информация о том, что Ильдар Бикбаев в конце декабря прошлого года направил обращение депутату Госдумы Вячеславу Володину, в котором сообщил, что лимит бюджетных средств на аренду автомобилей был им исчерпан еще 30 августа 2017 года. За оставшиеся четыре месяца прошлого года он провел в выходные дни и региональные недели приемы и встречи с избирателями, депутатами сельских поселений на территории своего избирательного округа, который насчитывает 19 районов и городов (всего 44 мероприятия, принял более 200 избирателей).

«Прошу рассмотреть возможность выделения денежных средств на транспортное обслуживание в сумме 706 983 руб. за счет перераспределения неизрасходованных денег, выделяемых на транспортное обслуживание другим депутатам Госдумы», — приводит РБК текст заявления депутата. Володин перенаправил это обращение в комитет по регламенту, который отказал депутату.

Как пояснила член комитета по регламенту от «Единой России» Раиса Кармазина, депутат обязан следить за этими расходами.

- Он прекрасно знал, что нужно укладываться в сумму, сведения об этих расходах приходят от аппарата Думы ежемесячно, и я как руководитель внутрифракционной группы «Единой России», когда вижу превышение, обращаю внимание депутатов, что им может не хватить. Бикбаев говорил, что ездил много, можно подумать, мы не ездим, странно, что он не следил, он же в бюджетном комитете, — пояснила Раиса Кармазина. ​Причина перерасхода стала очевидна, когда выяснилось, что Бикбаев ездил на автомобиле премиум-класса Audi Q7.

Это проблема региона Башкирия, они всем депутатам Госдумы дают автомобиль Audi Q7, это достаточно дорогой автомобиль, за его пользование они выставляют сумасшедшие счета, с этим сталкивался и депутат от нашей фракции Иван Сухарев, здесь нет вины депутата

, — пояснил вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

Договор аренды транспортного средства подразумевает возможность предоставления разного класса автомобилей, выбор конкретного автомобиля осуществляет депутат, заявила РБК пресс-секретарь Государственного комитета Башкирии по делам юстиции Лейсан Абдуллина.

Коллега Бикбаева по фракции и региону Зариф Байгускаров, избранный от самого большого по территории округа в Башкирии, поступил при выборе автомобилей более разумно и сумел потратить даже меньше предусмотренных 830 тыс. рублей. Депутат пользовался автомобилем Toyota Venza, который выбрал из нескольких автомобилей, предоставленных ему компанией, выигравшей тендер на перевозки. По словам собеседника РБК в думском аппарате, потраченные сверх лимита средства депутат должен оплачивать самостоятельно. Источник РБК в правительстве Башкирии подтвердил, что власти республики «ни копейки на это не тратят».

Корреспондент Медиакорсети попросил Ильдара Бикбаева прокомментировать ситуацию с перерасходом средств на транспортное обслуживание и получил неожиданный ответ.

- Я могу сказать «спасибо» сайту РБК за то, что они меня пропиарили. Но дело в том, что перерасход лимита у меня составил всего 17 тысяч, а не 700 тысяч, как написали СМИ, - заявил Ильдар Бикбаев. – Если кто-то в этом сомневается, обратитесь в бухгалтерию Госдумы и вам там дадут ответ.

Со своей стороны ситуацию прокомментировал политолог Аббас Галлямов.

- Эту историю можно прокомментировать цитатой одного из классиков политологии Мориса Дюверже: «Он вышел из народа и твердо решил в народ не возвращаться». Это достаточно типичная для Башкирии история. Подавляющее большинство официальных представителей «общественности» здесь используют любую возможность для того, чтобы продемонстрировать свой высокий статус. Они очень не хотят выглядеть как простые смертные.

Во всех этих статусных предметах престижного потребления они черпают настоящее вдохновение. Поскольку эти люди - обычные карьеристы, то дорогие машины, престижные кабинеты и перелеты бизнес-классом они воспринимают как доказательства того, что «жизнь удалась». Таково истинное лицо подавляющего большинства «общественников», - считает Аббас Галлямов.

- Что касается аргумента о том, будто депутат не представлял, что «Ауди Q7” - дорогая машина, то такое оправдание хуже самого прегрешения, потому что оно ставит в повестку ещё один вопрос: теперь уже об интеллектуальных способностях этого депутата, - подчеркнул политолог.