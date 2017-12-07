Михаил Бабич: Необходимо обратить внимание на законность выборов

Полпред президента в ПФО принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Приветствуя участников встречи, полпред президента России в ПФО Михаил Бабич отметил, что важнейшей политической задачей для регионов является обеспечение легитимности избирательного процесса.

- Необходимо обратить внимание на законность выборов. Ни у кого не должно остаться сомнений в чистоте и прозрачности избирательного процесса, — сказал полпред президента.

Он отметил, что в регионах нужно организовать работу с целью понимания проблемной повестки, для того, чтобы знать о проблемах граждан и решать их.

На заседании выступил председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев, который представил доклад «Развитие системы соцобслуживания населения с привлечением негосударственных организаций». Он подчеркнул, что для более эффективного вовлечения НКО в процесс оказания социальных услуг необходимо обеспечить негосударственных поставщиков помещениями для работы, технологиями для удаленного консультирования граждан, создать мобильные бригады для обслуживания, увеличить спектр и объемы оказываемых услуг.

- Все перечисленные задачи решаемы. В частности, необходимо более масштабно привлекать в социальную сферу представителей волонтерского движения, как это практикуется в странах с развитой системой социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — сказал Толкачев.

В первой половине дня парламентарии во главе с координатором Ассоциации Валерием Лидиным и Председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым ознакомились с работой социальных и медицинских объектов столицы республики.

Гости познакомились с работой Республиканского центра социального обслуживания населения и Центра социального обслуживания населения «Изгелек», их новейшими разработками и методиками в сфере социального обслуживания. Посетили клинический госпиталь «Мать и дитя», предоставляющий населению широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе уникальных для Российской Федерации, в области амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи по акушерству, гинекологии, неонатологии, репродуктологии, педиатрии, хирургии, урологии, восстановительной медицине и другим направлениям.

В уфимском Конгресс-холле участники мероприятия ознакомились с выставкой «Развитие системы социального обслуживания населения с привлечением негосударственных организаций (на примере Республики Башкортостан)». Членам делегации был презентован пилотный проект «Территория заботы», нацеленный на организацию долговременной медицинской и социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста. Проект реализуется в шести регионах России, в том числе в Республике Башкортостан. В случае его успешности опыт планируется распространить и на другие территории.

Тема социального обслуживания населения стала одним из ключевых вопросов пленарного заседания Ассоциации законодателей в Уфе с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. С докладом по этому вопросу выступил Председатель парламента Башкортостана Константин Толкачев.

Также участники заседания обсудили вопрос о подготовке к проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в городе Казани. Главным докладчиком по этой теме стал Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.