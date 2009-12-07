Взгляд психиатра. Стоит ли американцам за нами приглядывать?

Удивительно, насколько выразителен и сложен русский язык. Сколько в нем оттенков и значений одного и того же слова. Наверное, все остальные языки на Земле все-таки попроще, особенно английский. Но это мнение – непрофессионала.

Вот, например, выражение «приглядывать за кем-то». В зависимости от контекста я насчитал аж четыре варианта употребления этого выражения. Профессиональное – приглядывать за больным и беспомощным человеком, чтобы он мог осуществлять свои жизненные потребности. Приглядывать за психически ненормальным человеком – чтобы он не совершил поступка, опасного для себя или окружающих. Приглядывать за ребенком – ведь некоторые детские шалости могут иметь далеко идущие последствия. И из быта «аристократов» - приглядывать за нанятой горничной и кухонной прислугой – чтобы не стырили ненароком фамильное столовое серебро.

Выражение это меня заинтересовало, так как в ходе предвыборной агитации в США его употребляла несостоявшаяся кандидатка в вице-президенты США многодетная губернаторша Аляски Сара Пэйлин. Так она ответила на вопрос журналиста об отношении к России: «За Россией нужно постоянно приглядывать». Может, конечно, это причуды перевода, но стоило задуматься, и я озадачился. Какой из вариантов имела в виду Сара Пэйлин?

Страна у нас, конечно, своеобразная, но вроде бы дееспособная, населенная отнюдь не слабоумными людьми, да и на чужое добро Россия никогда не претендовала. Может быть, детский вариант? Но Сару не спросишь, да и не до того ей теперь – выборы проиграны.

Но интересно еще вот что – через наш кабинет в центре проходит масса иностранцев из множества государств. Для получения разрешения на временное проживание и работу у нас в паспортно-визовую и миграционную службу РБ нужно предъявить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Это оговорено законодательством, сертификат стандартный на всей территории России и срок действия его – 3 месяца. Если иностранец не успел оформить документы или снова выезжал за границу – процедуру обследования на сертификат нужно будет повторять. Поэтому, у нас уже есть масса иностранцев, с которыми мы встречаемся как со старыми добрыми знакомыми. Среди них – темпераментные итальянцы, священники из Западной Европы, африканцы, сербы – словом, кого только нет. Я не говорю о приезжих из стран СНГ. Бывали у нас и американцы. Очень разные американцы и в тоже время очень одинаковые. Почему-то только после них у меня остается чувство раздражения. Хотя я, вроде бы, по воспитанию интернационалист. Меня это заинтересовало как психиатра, и я попробовал разобраться в причинах возникновения этого чувства.

Первыми американцами были четверо здоровенных мужиков в затрапезных свитерах и грязных джинсах, все с цветными татуировками, длинноволосые, с хвостами, перехваченными резинками. На руках у нескольких какие-то браслеты из кожи и бисера. Ну – типичные хиппи, какими их рисовали в свое время. Очень жизнерадостные, шумные. Со слов переводчика – высококвалифицированные мастера по отделке помещений. Ну, к внешнему виду мы привыкли ко всякому, этим нас не удивишь. Но вот что мне не понравилось – это манера при непрерывных «окэй» хлопать врача по плечу. Как-то непринято это у нас, да и не настолько близко мы знакомы. К тому же, я почему-то не думаю, что со своими докторами в штатах они также себя ведут.

Следующая встреча – приехали к нам проповедники, то ли мормоны, то ли из новой церкви Христа. И опять остается оттенок раздражения. Здоровенные парнюги, румянец во всю щеку, явно перекормленные. Возраст – 19 лет. И он на ломанном русском что-то мне втолковывает икону или картинку какую-то презентует. Как белый человек – коренному индейцу. Причем, делает он это совершенно искренне. Он уверен, что в свои 19, мне, психиатру с 30-летним стажем, может что-то разъяснить о жизни. Хотя у меня уже есть несколько знакомых священников из Австрии, Германии, даже монашки, с которыми мы каждый раз с взаимным интересом беседуем на самые разные темы. И я считаю их интересными людьми. Но ни у кого из них я не встречал такого сочетания самоуверенности с глупостью.

Еще одна встреча – американец совершенно внешне не выделяющийся, даже не очень перекормленный. Черт меня дернул только из вежливости поинтересоваться, чем он у нас занимается. Эффект был колоссальный. Американец мгновенно подобрался, напрягся и на приличном русском осведомился (именно осведомился): «Я обязан отвечать на Ваш вопрос?» Я даже напугался и поторопился его успокоить, заверив, что он отвечать не обязан. «Тогда я не буду отвечать», - заявил пациент. Больше вопросов ему задавать не стал. Кто его знает – может, он не любит психиатров, может – принял меня за переодетого сотрудника госбезопасности.

Со следующим американцем я рискнул побеседовать где-то через месяц. Причем, учел прошлый опыт, сначала, объяснив ему, чем вызван мой вопрос: «Сколько Штатов в США?» Меня это интересовало как нумизмата. В США каждый Штат чеканит свою юбилейную монету в 25 центов, которая котируется в среде коллекционеров. Американец точно сказать не мог – то ли 50, то ли 51. Попробовали вместе разобраться – Аляска, Гавайи, а дальше? Парень думал не долго и воткнул туда штат Ирак. Увидев мое изумление, спокойно разъяснил, что, мол, мы же там? Там. А значит, нам это нужно. И это, в общем-то, теперь наша территория. И опять сказано очень уверенно и абсолютно с наплевательским отношением к тому, как сказанное будет восприниматься собеседником. Я хотел было ему напомнить про «штат Вьетнам», из которого их выперли, но вовремя остановился. Вспомнил, где встречался с такой же логикой. На уроках истории – были же до 1945 года люди с похожими мышлениями. «Территория Рейха там, где ступила нога германского солдата» - так утверждал доктор Геббельс. К последующим встречам я подходил только с психиатрических позиций. Для психиатра – очень интересный материал. Прежде, чем рисковать делать какие-то обобщения, я даже обсудил собранный материал с коллегами.

Получился очень своеобразный портрет среднего американца:

Очень высокий уровень патриотизма. Абсолютно у всех. Только один (преподаватель английского языка) на вопрос, где ему лучше жилось – у нас или в Штатах, рискнул ответить: «В США сейчас очень сложно жить и на данный момент мне лучше в России». Но его можно не считать – конченый человек. Женился на русской, куда ему теперь деваться. Такому патриотизму я даже позавидовал – нам бы этому поучиться. А то мы большие мастера «развенчать идеалы отечества».

Очень выраженная уверенность в себе, то, что у нас, обычно считается уже самоуверенностью. На чем эта черта базируется – не могу предположить, но есть очень интересные версии. Пока маловато случаев.

Абсолютное пренебрежение к мнению окружающих. Рискну заметить, не будучи дипломатом. Все наши дипломатические изыски – обвинения США в двойных стандартах – пустая трата времени. Эти ребята таких вещей не поймут. Даже осмысливать претензии не будут. Потому, что нет никаких двойных и тройных стандартов – есть только один – американский, и все. Может быть, у индейцев тоже было свое мнение. Ну, и где они теперь? Нужно просто делать то, что считается лучшим вариантом для своей страны, и все. А объяснять мотивы потом.

На днях я поговорил с немецким священником на эту тему. Он внимательно выслушал и подвел черту – «вот за это все их нигде не любят».

А воспитанию патриотизма нам все-таки следует у них поучиться.