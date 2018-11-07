Фото: kremlin.ru
Косачев: парижские переговоры зависели от настроения Путина и Трампа
Сегодня, 18:22Политика
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что встреча президентов России и США в любом формате даст положительный результат, в случае настроения сторон на достижение компромисса.
Так, с его слов продуктивность любых переговоров напрямую зависит от настроя его участников. Сенатор считает, что позиция Трампа будет зависеть от итогов выборов в конгресс.
Газета «Известия» пишет, что первоначально переговоры в Париже были запланированы как полноформатная двусторонняя встреча. Позднее стало известно о том, что общение лидеров, вероятнее всего, будет коротким и пройдет «на ногах».
Предполагается, что полноформатной встрече глав государств мог помешать президент Франции Эммануэль Макрон, который попросил не проводить саммит. Таким образом, переключилось бы внимание общества с празднования ия 100-летней годовщины со дня окончания Первой мировой войны.
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