Косачев: парижские переговоры зависели от настроения Путина и Трампа

Так, с его слов продуктивность любых переговоров напрямую зависит от настроя его участников. Сенатор считает, что позиция Трампа будет зависеть от итогов выборов в конгресс.

Газета «Известия» пишет, что первоначально переговоры в Париже были запланированы как полноформатная двусторонняя встреча. Позднее стало известно о том, что общение лидеров, вероятнее всего, будет коротким и пройдет «на ногах».