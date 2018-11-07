Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Глава Советского района Уфы Кильсенбаев уйдет на повышение в администрацию главы РБ
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9a%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2 %d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b1

Глава Советского района Уфы Кильсенбаев уйдет на повышение в администрацию главы РБ

Вчера, 23:12ПолитикаРазиф АбдуллинФото: personarb.ru
Читайте
также
«Интервью, которого никогда не было»: в Уфе презентовали Мустая Карима
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Бьются насмерть: Британцы сняли в Башкирии шокирующий репортаж о контрразведке
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина