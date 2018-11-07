Глава Советского района Уфы Кильсенбаев уйдет на повышение в администрацию главы РБ
Об этом сообщают осведомленные источники.
Глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев скоро покинет свой пост и станет сотрудником администрации главы Башкирии, сообщили два источника.
По сведениям источника "КоммерсантЪ-Уфа" он может быть назначен на пост замруководителя администрации по внутренней политике, это место пока вакантно после ухода по собственному желанию Максима Михайлова.
Урал Кильсенбаев выгодно отличается от многих чиновников своей продвинутостью в цифровом общении с гражданами, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. На своей странице в Facebook (2821 друзей) он проявляет завидную активность, а на странице Вконтакте имеет 1350 подписчиков и свыше 4000 друзей. Есть у него аккаунты в Twitter и Instagram.
Урал Кильсенбаев родился в 1982 году в Кугарчинском районе Башкирии, окончил Башгосуниверситет и Башкирскую академию госслужбы и управления при президенте республики. Главой администрации Советского района Уфы назначен в марте 2015 года.