Бьются насмерть: Британцы сняли в Башкирии шокирующий репортаж о контрразведке

Корреспондент телеканала ВВС News Стив Розенберг опубликовал на своей странице в Тввиттере репортаж с празднования столетия ГРУ, снятый в баширской городе Белорецке. Подробности рассказало радио «Эхо Москвы» в Уфе».

Празднования столетия военной разведки в Белорецке прошли 5 ноября. В этот день там провели автопробег, показательные выступления военных, спортивные турниры.

Английский репортер снабдил свою публикацию суровым комментарием.

- Это не похоже на вечеринку в честь дня рождения. Русские, очевидно, бьются насмерть. Это шоу в Белорецке — к столетнему юбилею российской военной разведки, ГРУ. Они прошли колонной по городу, неся с собой один из символов разведки — летучую мышь.

Животное, которое может слышать все, что угодно, - начали свой репортаж английские журналисты на мажорной ноте, но потом постепенно стали сгущать краски. - Но этот день рождения может стать для ГРУ не очень радостным. Разоблачение двух подозреваемых в отравлении в Солсбери агентов ГРУ смутило Москву и выставило организацию напоказ. Неловкая ситуация для секретного шпионского агентства.

Видео Видео: радио "Эхо Москвы" в Уфе

Британцы говорят, что организация, чей день рождения праздную сегодня, — ГРУ — это угроза британским гражданам и британским союзникам. Однако здесь, под влиянием государственных СМИ, рассказывают другую историю: о том, что Запад угрожает Москве, а ГРУ защищает Россию.

Дмитрий говорит мне, что если то, что на Западе рассказывают про ГРУ правда, значит, русские агенты «делают хорошую работу. Это значит, что они нас боятся». Но не все здесь так оживлены. Считая ГРУ причастным к вмешательству в выборы на Западе и к провалу переворота в Черногории, некоторые россияне уверены, что разведка играет в опасную игру. Андрей Кондауров, генерал-майор КГБ в отставке: «Это ненормальная ситуация. Если бы все страны делали вещи, в которых обвиняют ГРУ, это могло бы закончиться очень плохо для всего мира». Что до шоу, что ж, оно кончилось причудливо. Если и есть что-то, что Россия презирает, так это слабость. Она играет жестко. И играет до победы. И споры по поводу ее разведки этого не изменят.