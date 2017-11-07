Мэрия Уфы совместно с компартией решили отметить столетие революции

В центре Уфы пройдет торжественное мероприятие в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Сегодня, 7 ноября, на площади имени Ленина, в центре Уфы, пройдет торжественное мероприятие «Историко-культурное наследие Великого Октября», приуроченное к столетнему юбилею революции 1917 года, который отмечается в России. Как сообщил первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин в ходе медиаланча, состоявшегося сегодня в редакции информационного агентства Медиакорсеть, инициатива проведения данного мероприятия исходила от администрации Уфы, и коммунисты согласились стать его соорганизаторами.

- В 11.30 состоится возложение живых цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, а затем в 12 часов начнется непосредственно само мероприятие, - рассказал Юнир Кутлугужин. – Мы ждем на это мероприятие коммунистов, наших сторонников, комсомольцев, ветеранов партии, войны и труда. Будем вручать партийные билеты новым членам нашей партии, а также награды КПРФ нашим лучшим соратникам.

Компартия старательно готовилась к сегодняшнему юбилею. Во всех районных ячейках КПРФ прошли торжественные собрания, а в Уфе состоялось общереспубликанское торжественное собрание, повсеместно провели коммунистические субботники, навели порядок возле памятников вождю мирового пролетариата и обелисков героям революции и гражданской войны. А в Чишминском районе даже заложили новый парк имени Ленина.