Коммунисты Башкирии против похорон Ленина, но не против прав на его образ

Лидер коммунистов Башкирии выразил позицию своих единомышленников по поводу захоронения вождя мирового пролетариата.

Сегодня, 7 ноября, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин в ходе медиаланча в редакции информационного агентства Медиакорсеть выразил отношение к активно обсуждаемому сейчас в обществе вопросу о выносе тела Владимира Ильича Ленина из мавзолея и предании его земле. Напомним, с таким предложением недавно выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, дав толчок бурному обсуждению данной темы.

- Я считаю Рамзана Кадырова и тех, кто повторяет его слова, громкоговорителями пятой колонны. Им не дает покоя даже мавзолей, не говоря уже о политическом наследии Советской власти, - пояснил Юнир Кутлугужин. – Между тем, позицию нашей партии по данному вопросу сформулировал наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов в Санкт-Петербурге. Он заявил, что мавзолей был возведен по решению правительства страны. Помимо него, во всем мире сегодня существуют больше 150 мавзолеев, прежде всего, как память о выдающихся людях. А для тех, кто сомневается в значимости личности Ленина, он напомнил, что недавно в России проводился опрос, в ходе которого выяснилось, что Ленин и Сталин по-прежнему входят в первую пятерку самых великих людей нашей страны. Оппоненты часто ссылаются на христианские обычаи, но в данном случаи нет никакого нарушения, потому что тело Ленина находится на два метра ниже уровня земли, так что все каноны учтены. Кроме того, по положению ЮНЕСКО, для захоронения тела Ленина и других людей, прах которых покоится в кремлевской стене, необходимо получать согласие его родственников. Но они такого разрешения не давали и не собираются давать. По большому счету мавзолей – это еще и памятник истории.

Юнир Кутлугужин Фото: Николай Бажин

А вот что касается современных фильмов, изображающих Ленина, они лидеру башкирских коммунистов крайне не нравятся.

- Большинство фактов, которые показывают в фильмах, не имеют архивного подтверждения, - уверен Юнир Кутлугужин. – Я считаю, что съемки таких фильмов проводятся с одобрения той самой пятой колонны, либералов, оказавшихся в кабинетах федерального правительства, которые хотят вытравить из народной памяти слово «революция» и завоевания Советской власти. Известно, что к 1917 году Россия была в плохом состоянии. Несмотря на то, что, как говорят Жириновский и другие, экспортировался хлеб за границу, внутри станы люди погибали от голода, Российская империя ослабла. Большевики подобрали власть, которая к тому моменту фактически валялась на земле. Я изучал труды Ленина и могу утверждать, что его образ не имеет ничего общего с тем, каким его показывают в современных фильмах, – в том же сериале «Троцкий», например.

Кстати, Юнир Кутлугужин считает, что коммунистам есть смысл задуматься о возможном оформлении авторских прав на изображение Ленина, чтобы его не рисовали на предметах быта и не использовали в оскорбительном виде – на полотенцах, кружках, пепельницах и т.д.

- Такой вопрос пока не поднимался, но, наверное, пора его обсудить, - уточнил Юнир Кутлугужин. – Нельзя допускать кощунства по отношению к образу Владимира Ильича.