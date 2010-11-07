Пенсионерка построила мечеть, заработав деньги на целительстве

- Сама бабушка Ягуда пенсию до сих пор не получает, - рассказывает жительница деревни Амитово Эльвира Сайфиева. – После того как в Узбекистане сгорела ее квартира со всеми документами, она решила вернуться на родину. Вот уже более десяти лет пенсионерка пытается восстановить документы, чтобы получать законные деньги. Но пока удалось восстановить лишь паспорт. Однако бабушка Ягуда не пала духом. Целительские способности помогли пенсионерке выжить. Позже бабушка Ягуда решила: раз уж свыше ей дано лечить людей от любых недугов, то нужно отблагодарить Всевышнего – построить мусульманский молельный дом.

- Сначала это была просто мечта, потому что сама я едва сводила концы с концами, - рассказывает пенсионерка. – Но потом жизнь постепенно начала налаживаться, люди, которых я вылечила, в знак благодарности помогали, кто чем мог.

Дар лечить людей пришел к бабушке Ягуде еще в детстве. Тогда ей явился мужчина в белом одеянии, который и нарек ее целительницей. Женщина сразу почувствовала в себе необыкновенные силы. Ни у матери, ни у бабушки пенсионерки таких способностей не было.

- Богом мне дан только дар, а лечат ангелы, которые приходят ко мне и говорят, как помочь человеку, - рассказывает бабушка. – Никаких мазей и настоев я не делаю: руки – мой единственный инструмент. Ладони у меня всегда как будто горят, именно через них я и помогаю больным. Принимать пациентов я начала 16 лет назад. До этого ко мне приходили только знакомые. Если сама видела, что человеку плохо, подходила и снимала приступы.

В деревне о способностях бабушки Ягуды узнали только восемь лет назад. Она вылечила односельчанку и ее семью от алкоголизма.

- До этого случая я работала только на выезде, - рассказывает целительница. – В деревне никому не говорила о своих способностях, боялась сплетен и зависти. Так оно и вышло: теперь почти вся деревня меня недолюбливает, говорят, что я шарлатанка. Но мне некогда с ними общаться, постоянно принимаю пациентов со всей Башкирии, из Челябинска и даже есть несколько человек из Москвы. Я даже в этом году не успела огород посадить – столько больных людей было, и всем надо помочь.

Самое главное для нее – услышать слова благодарности от пациента.

- Лечить я не устаю, - улыбается бабушка. – Я счастлива, что у меня такой дар, что люди приходят ко мне больными, а уходят здоровыми. Своих пациентов я помню в лицо. Многие молодые девушки, которые не могли родить, - сейчас счастливые матери. Сколько у меня «наследников» - и не сосчитать.

Сама бабушка Ягуда, несмотря на солидный возраст, до сих пор не пьет таблеток и чувствует себя здоровой.

- У меня и голова ясная, и сосуды не подводят, - улыбается пенсионерка. – Зачем мне себя лечить – я еще долго проживу. А вот людям моя помощь нужна.

А однажды один из пациентов напомнил бабушке о ее давней мечте.

- Тогда я и решила, что мечети в деревне - быть! - улыбается меценатка. – И потихоньку стали возводить молельный дом. Не отказывали в помощи и пациенты – стоило только рассказать о строительстве. А денег мне не жалко – средства на святое дело идут. Деньги исчезают, а мечеть прослужит верующим десятки лет.

Еще до войны деревню украшала большая мечеть. Но затем минарет был снят, а здание переоборудовали под сельский клуб. Ближайшая мечеть – в семи километрах. Преодолеть такое расстояние старики могли себе позволить только по большим мусульманским праздникам. Теперь же святое место – совсем рядом.

Мечети Ягуда Салимгареева дала свое имя. Односельчане восприняли это как должное. Молельный дом бабушка Ягуда оставит в наследство своей дочери. А пока у нее много дел: пенсионерка планирует сделать к мечети пристрой, чтобы проводить еще больше мусульманских обрядов.

- И дорогу хочу сделать, чтобы в деревню можно было добраться в любую погоду, - делится планами бабушка. – Весной хочу начать строительство беседки и гостиницы, чтобы приезжим было где останавливаться, ведь ко мне на лечение приезжают издалека.