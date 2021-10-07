Ушедшему с поста главе Аургазинского района Башкирии прочат работу в мэрии Уфы

Отныне исполняющим обязанности главы Аургазинского района Башкирии назначен Арслан Шагаретдинов.
По данным агентства "Башинформ", Зуфар Идрисов продолжит работу в администрации Уфы. Однако в пресс-службе мэрии Уфы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.
Ранее в Башкирии переизбрали главу района, где дети из-за отсутствия хорошего интернета учились в коровнике. Главой администрации Куюргазинского района снова назначили Юлая Ильясова. В мае главой Ишимбайского района также вновь был переизбран Азамат Абдрахманов, попавший в скандал после столкновений на Куштау.