Росимущество передало в собственность Башкирии 38,3% акций «БСК»

Росимущество передало в собственность Башкирии 38,3% акций «БСК»
Росимущество передало в собственность Башкирии 38,3% акций «БСК»
Вчера, 16:48ПолитикаЭлина СайфрановаФото: soda.ru
Завершился процесс передачи акций «Башкирской содовой компании» в пользу Башкирии.

Стало известно, что Росимущество передало 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания» в собственность Башкирии, об сообщили в пресс-службе ведомства. Так, теперь доля Российской Федерации в лице Росимущества составляет 57,43%.

Напомним, что указ о передачи акций Башкирии и передачи 11,7% уставного капитала «БСК» для управления «Региональному фонду» Владимир Путин подписал еще в начале июня текущего года. Как отметил замруководителя Росимущества Алексей Павлов, данное соглашение отвечает интересам всех сторон.

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