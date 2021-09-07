Росимущество передало в собственность Башкирии 38,3% акций «БСК»

Напомним, что указ о передачи акций Башкирии и передачи 11,7% уставного капитала «БСК» для управления «Региональному фонду» Владимир Путин подписал еще в начале июня текущего года. Как отметил замруководителя Росимущества Алексей Павлов, данное соглашение отвечает интересам всех сторон.