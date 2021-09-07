Росимущество передало в собственность Башкирии 38,3% акций «БСК»

Стало известно, что Росимущество передало 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания» в собственность Башкирии, об сообщили в пресс-службе ведомства. Так, теперь доля Российской Федерации в лице Росимущества составляет 57,43%.
Напомним, что указ о передачи акций Башкирии и передачи 11,7% уставного капитала «БСК» для управления «Региональному фонду» Владимир Путин подписал еще в начале июня текущего года. Как отметил замруководителя Росимущества Алексей Павлов, данное соглашение отвечает интересам всех сторон.