К концу 2022 года планируется открытие завода по переработке пластика в России

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что в целом инвестиции составят около 2 миллиардов рублей. РЭО также профинансирует проект в виде выкупа облигационного займа, сообщает ТАСС. Такая мера была одобрена государством в июне, и компания уже успела воспользоваться ей по нескольким проектам. Вся документация по проекту и смете сейчас на стадии разработки. Завод будет перерабатывать пакеты, пластиковые бутылки, пленочные и твердые пластики, а также поможет производить флаконы, пленку, контейнеры и разные стройматериалы.