К концу 2022 года планируется открытие завода по переработке пластика в России

К концу 2022 года планируется открытие завода по переработке пластика в России
К концу 2022 года планируется открытие завода по переработке пластика в России
Вчера, 22:54ПолитикаФото: pxhere.com
Новый крупнейший завод по переработке пластика откроется в Подмосковье. Российский экологический оператор (РЭО) вложит 578 миллионов рублей в проект компаний «Вторпласт» и «Эколайн».

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что в целом инвестиции составят около 2 миллиардов рублей. РЭО также профинансирует проект в виде выкупа облигационного займа, сообщает ТАСС. Такая мера была одобрена государством в июне, и компания уже успела воспользоваться ей по нескольким проектам. Вся документация по проекту и смете сейчас на стадии разработки. Завод будет перерабатывать пакеты, пластиковые бутылки, пленочные и твердые пластики, а также поможет производить флаконы, пленку, контейнеры и разные стройматериалы.

Для привлечения денег начали выпускать облигации, которым присвоят статус «зеленые». Их купит РЭО, а совместное предприятие компаний «Эколайн» и «Втор-пласт» станет первым перерабатывающим предприятием, которое разместило облигации на рынке РФ.

Крупный в России завод по переработке пластика планируется открыть в Егорьевском городском округе в конце следующего года. Завод станет частью экопарка «Эколайн», который находится возле одного из самых крупных в Европе комплексов по переработке отходов «Восток».

В январе 2019 года стартовала реформа отрасли цивилизованного обращения с отходами. Она призвана решить проблему с многочисленными свалками и существенно снизить масштабы вывозимого на полигоны мусора. До 2024 года будет построено 220 новых заводов по обработке, размещению и утилизации мусора. А к 2030 году планируется отправить на сортировку 100% отходов, 50% из которых захоронят.

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