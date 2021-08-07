Владимир Путин спросил Радия Хабирова, когда он решит проблему обманутых дольщиков

Владимир Путин спросил Радия Хабирова, когда он решит проблему обманутых дольщиков
Владимир Путин спросил Радия Хабирова, когда он решит проблему обманутых дольщиков
Вчера, 05:32ПолитикаТимур Алмаев
Глава Башкирии рассказал Владимиру Путину, когда будет решена проблема с обманутыми дольщиками.

Во время своего визита в Башкирию глава государства поинтересовался у Радия Хабирова, когда в республике решат проблему обманутыми дольщиками.

— У вас до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков, — заметил Владимир Путин. — Какие там планы у Вас?

Хабиров напомнил, что проблема с обманутыми дольщиками «очень тяжелое наследие». Он напомнил об уголовных делах в отношении недобросовестных застройщиков, а также о работе по получению федеральных средств на завершение строительства недостроенных жилых домов.

— Уже порядка 7 миллиардов мы зарезервировали. Эта работа идет. Мы сейчас практически каждый месяц эту цифру — 125 — уменьшаем и уменьшаем.

Хабиров пообещал Путину полностью решить к 2024 году проблему с обманутыми дольщиками в республике.

Напомним, в настоящий момент по всей Башкирии в замороженном состоянии находится строительство 125 жилых домов, дольщики, которых по несколько лет не могут получить свое жилье. Большая их часть находится в Уфе.

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