Радий Хабиров рассказал о триллионных инвестициях в Башкирию

Для реализации проекта с «Газпромом» ранее был подписан беспрецедентный контракт по поставке на предприятие 28 млрд кубометров газа. По мнению аналитиков, это значит, что ближайшие 15-20 лет из Салавата пойдут большие поставки газохимии на Урал, в Зауралье, Сибирь, восточную часть России и Среднюю Азию.