О чем говорил Владимир Путин с рабочими завода в Башкирии. Максимально коротко

Пересказываем главное о чем говорил президент с сотрудниками завода Цемикс в Абзелиловском районе Башкирии. На прочтение вам пары нескольких минут.

Я вас поздравляю со стартом. У нас очень большие планы в сфере строительства, вот выходим на 80-85 млн кв. метров, но мы должны выйти за сотню. Надо поблагодарить руководителя республики, за то, что он создал хорошие условия для инвесторов. Рабочий класс у нас ведущая сила политическая. Очень рассчитываю на то, финал WorldSkills, пройдет на самом высоком уровне. По количеству участников и по количеству компетенций, башкирское мероприятие будет выше даже, чем мировое первенство, которое недавно проводилось в Казани. Я не знаю, смогу ли я приехать, но постараюсь. Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны - ничего здесь избыточного административного нет, я думаю это должно в целом влиять на экономику положительно. Уже влияет. Что касается гимна, флага на Олимпиаде и так далее, я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Мне кажется, что сами спортивные мировые организации, в том числе и международный олимпийский комитет, заинтересован в том, чтобы одним из участников и претендентов на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия - мы умеем делать это высочайшем уровне. Башкортостан может претендовать на проведение соревнований самого высоко класса. Малая авиация – чрезвычайно важное направление, планы развития есть, надеюсь, все это почувствуют в самое ближайшее время. Бесплатная газификация там где есть труба уже идет и должна завершиться до конца 22-го года. Башкирский мед всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен.

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