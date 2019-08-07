Япония не принимает позицию России по южным Курилам

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По словам генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суги, протест РФ о принадлежности южных Курил неприемлем.
Так он прокомментировал 7 августа ноту протеста, врученную днем ранее японскому послу в РФ, сообщает газета «Известия».
Суга подчеркнул, что японские власти не принимают изложенной в документе позиции РФ. Он добавил, что японский посол в России Тоёхиса Кодзуки ещё раз изложил Москве позицию Токио по островам.
По словам Суги, японское правительство продолжает активные переговоры с РФ по данному вопросу.
Москва и Токио не пришли к документированному согласию по итогам Второй мировой войны. Япония считает своими вошедшие в состав СССР острова Итуруп, Шикотан и Кунашир, а также некоторые территории Малой Курильской гряды.
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