Япония не принимает позицию России по южным Курилам

Так он прокомментировал 7 августа ноту протеста, врученную днем ранее японскому послу в РФ, сообщает газета «Известия».

Суга подчеркнул, что японские власти не принимают изложенной в документе позиции РФ. Он добавил, что японский посол в России Тоёхиса Кодзуки ещё раз изложил Москве позицию Токио по островам.

По словам Суги, японское правительство продолжает активные переговоры с РФ по данному вопросу.