Киргизию возмутила встреча Лукашенко и Бакиева

Сообщение об этом появилось 7 августа на сайте ведомства, информирует газета «Известия».

Ноту протеста вручили главе белорусской дипломатической миссии в Бишкеке Сергею Иванову. Ему напомнили также, что Бакиев у себя на родине осужден.

В ноте было заявлено о недопустимости использования на прошедшей встрече символики Киргизии и упоминания дружбы между странами

Минск также призвали к изменению своей позиции и сосредоточению на позитивной повестке дня.