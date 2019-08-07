Киргизию возмутила встреча Лукашенко и Бакиева

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МИД Киргизии заявил о протесте после общения бывшего лидера страны Курманбека Бакиева с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Сообщение об этом появилось 7 августа на сайте ведомства, информирует газета «Известия».
Ноту протеста вручили главе белорусской дипломатической миссии в Бишкеке Сергею Иванову. Ему напомнили также, что Бакиев у себя на родине осужден.
В ноте было заявлено о недопустимости использования на прошедшей встрече символики Киргизии и упоминания дружбы между странами
Минск также призвали к изменению своей позиции и сосредоточению на позитивной повестке дня.
Лукашенко 6 августа поздравил с 70-летием проживающего сейчас в Белоруссии Бакиева и вручил ему памятные подарки. В Киргизии его приговорили к пожизненному заключению и конфискации имущества.
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