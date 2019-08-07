Фото: wikipedia.org
Георгий Тука: необходимо изменить мировой порядок
Вчера, 17:18Политика
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уверен, что настало время смены мирового порядка.
Механизмы, которые работали по завершении Второй Мировой войны, уже не эффективны. Об этом информирует RNS.
В качестве примера Тука привел ситуацию в Украине, Сирии и Иране. Речь идет о невыполнении договоренностей и нарушении мировой системы безопасности. Происходящее сейчас говорит о намечающемся кризисе.
Результативность работы Организации Объединенных Нации (ООН) и ее Совета безопасности вызывает сомнения, подытожил украинский политик.
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