Георгий Тука: необходимо изменить мировой порядок

Механизмы, которые работали по завершении Второй Мировой войны, уже не эффективны. Об этом информирует RNS.

В качестве примера Тука привел ситуацию в Украине, Сирии и Иране. Речь идет о невыполнении договоренностей и нарушении мировой системы безопасности. Происходящее сейчас говорит о намечающемся кризисе.