Новый советник Хабирова и жалобы на «Уфаводоканал»: Главное за день в Уфе и Башкирии

Жители Уфы массово жалуются на работу «Уфадодоканала». По их словам, до горячей линии компании не дозвониться, а клиентские офисы работают в рабочие часы населения и не готовы принимать горожан в выходные. К тому же, по словам жильцов домов, до компании не доходят показания водяных счетчиков, из-за чего в платежках счета за воду многим горожанам выставляют «по среднему».