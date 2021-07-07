Заместителем главы Минземимущества Башкирии стал 31-летний Артур Аманбаев

Заместителем главы Минземимущества Башкирии стал 31-летний Артур Аманбаев
Заместителем главы Минземимущества Башкирии стал 31-летний Артур Аманбаев
Вчера, 11:31ПолитикаИрина ДеревянчукФото: mzio.bashkortostan.ru
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров назначил на эту должность экс-начальника управления земельных отношений при министерстве

Информация о назначении опубликована на сайте министерства – Артур Аманбаев родился в Уфе 12 апреля 1991 года. В 2013 году он окончил Башкирский аграрный университет по специальности «землеустройство», в 2019 году получил специальность по направлению «юриспруденция» в БашГУ, а также прошел переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики.

Свою карьеру он начал в должности специалиста в МУП «Агентство землеустройства и архитектуры Уфимского района», после перешел в министерство, где в последние годы трудился в качестве начальника управления земельных отношений при ведомстве. Аманбаев удостоен чина государственного советника Башкирии 3 класса, награжден почетными грамотами и благодарностями.

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