Заместителем главы Минземимущества Башкирии стал 31-летний Артур Аманбаев

Информация о назначении опубликована на сайте министерства – Артур Аманбаев родился в Уфе 12 апреля 1991 года. В 2013 году он окончил Башкирский аграрный университет по специальности «землеустройство», в 2019 году получил специальность по направлению «юриспруденция» в БашГУ, а также прошел переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики.