В Тюмени неизвестный взял в заложники сотрудников «Сбербанка»

В Тюмени неизвестный взял в заложники сотрудников «Сбербанка»
В Тюмени неизвестный взял в заложники сотрудников «Сбербанка»
Вчера, 11:52ПолитикаИрина ДеревянчукФото: nashgorod.ru
Движение близ помещения, где расположено здание «Сбербанка» перекрыто сотрудниками полиции, на месте событий работают сотрудники спецслужб.

Сообщается, что мужчина зашел в отделение на Червишевском тракте примерно в 9:20, сообщил, что у него в сумке бомба и потребовал денег. На данный момент около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, в котором располагается банк.

Сотрудники полиции перекрыли движение по улице Червишевский тракт. По неподтвержденным данным, там захватили заложников. Дом. в котором находится отделение «Сбербанка» оцеплен сотрудниками силовых структур в касках и бронежилетах. На данный момент работающего на месте событий главреда издания NashGorod.ru (медиахолдинг 1Mi) задержали.

— В 9 часов 20 минут (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт г. Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы, — прокомментировали в УМВД.

Поступила предварительная информация, что захватчик заложников в Тюмени, состоит на учёте в психдиспансере – источник телеграм-канал РВНП.

Руководством Сбербанка было принято решение передать деньги захватчику, – сообщает Live Shot.

UPD. В 11:53 Life Shot сообщил, что захватчик задержан.

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