Хочу, могу и буду! Где и кому в Уфе нужна помощь волонтеров

Хоспису Уфы нужны самые разные помощники – автоволонтеры, кондитеры, психологи, фотографы, визажисты, юристы… Одним словом, в команду ждут людей самых разных профессий. И наверняка ваши навыки хоспису пригодятся! Оставить заявку и заполнить анкету можно на сайте хосписа. В хосписе обещают, что учтут ваши пожелания – и по времени и по занятости.
Для справок: +7 (347) 299-68-36
Под опекой фонда, помогающего пожилым и людям с инвалидностью, - более 1500 человек со всей республики. В организации, как и в хосписе, ждут любых волонтеров, готовых помочь. Сотрудники фонда регулярно отправляются на выезды в дома престарелых, интернаты и диспансеры Башкирии и оказывают подопечным медицинскую, бытовую помощь, устраивают праздники. Им постоянно нужна помощь водителей, творческих людей, но также и тех, кто готов собрать необходимые вещи, продукты, товары.
Вступить в группу фонда и узнать о нем больше можно здесь.
В фонде помогают людям с онкологическими, гематологическими, тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Вы можете заполнить заявку на оказание помощи на сайте фонда. Сотрудники «Потерь нет» точно будут рады событийным, больничным, реабилитационным волонтерам. Узнать подробнее о них можно на сайте фонда. Здесь же и оставить свою заявку.
Добровольческий поисково-спасательный отряд занимается поиском пропавших людей по всей республике. Кроме того, в отряде занимаются профилактикой: рассказывают детям и взрослым о том, как правильно вести себя, если пропал человек и как вести себя, если потерялись вы сами. Волонтеры также участвуют в поисках пропавших совместно с членами отряда и полицейскими.
Чтобы вступить в ряды «БашРегионСпаса», достаточно обратиться по телефонам: 8-937-3-102-112 или 8-963-909-1-909, или написать в группу отряда ВКонтакте.
Само название этой общественной организации говорит за себя – здесь ждут молодых, инициативных, активных волонтеров. Волонтеры ассоциации принимаю участие в общественно значимых городских и республиканских мероприятиях. Миссия ассоциации, как не трудно догадаться, - пропаганда добровольческого движения не только в Башкирии, но и по всей стране.
Узнать подробнее и получить книжку волонтера ассоциации можно тут.
Крупнейший в республике приют, помогающий животным. Вы всегда можете помочь, распространив информацию о псе, попавшем в беду, купив продукты, медицинские принадлежности, строительные или иные материалы. Словом, помощь нужна всегда и каждый день. Помочь можно здесь.
Кроме того, в группе приюта можно узнать, кому помощь нужна прямо сейчас.
Сообщество создано для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – многодетные семьи, матери-одиночки, пожилые одинокие люди, инвалиды. Ваша помощь может быть разной – вы можете отдать вещи, мебель, технику и другое, чем вы уже не пользуетесь, но выбросить жалко. Вы можете помочь с автотранспортом, с распечаткой и распространением листовок, и просто обычным перепостом. В сообществе будут вам благодарны за любую помощь. Узнать о ней можно здесь.
В группе фестиваля восстановления исторической среды ждут всех, кому небезразлична история города и его судьба. Волонтеры Том Сойер Феста устраивают субботники в обветшалых усадьбах, домах исторического наследия. Вы можете пожертвовать группе и быть уверенным, что все ваши средства уйдут на восстановление памятника архитектуры. В фесте проводят экскурсии, лекции, дворовые праздники. «Ждем всех желающих поволонтерить!» - пишут в группе Том Сойер Фест.
Став волонтером школы, вы узнаете о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, как оказывать первую медицинскую помощь, социализировать детей с особенностями развития и о многом другом. В школе регулярно проводят соревнования в таких категориях как медицина, туризм, гражданская оборона и даже пожарная полоса. Где еще вы можете овладеть столькими навыками в одном месте?
Волонтером организации можно стать здесь.
Цель всероссийского движения – сохранение памяти о великой Отечественной войне. Добровольцы движения регулярно (а не только 9 мая) навещают ветеранов, помогают им в быту, рассказывают об их жизни и подвигах молодому поколению.
Подробнее вы можете узнать здесь.