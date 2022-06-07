Хочу, могу и буду! Где и кому в Уфе нужна помощь волонтеров

«С миру по нитке» («Будь всегда рядом»)

Сообщество создано для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – многодетные семьи, матери-одиночки, пожилые одинокие люди, инвалиды. Ваша помощь может быть разной – вы можете отдать вещи, мебель, технику и другое, чем вы уже не пользуетесь, но выбросить жалко. Вы можете помочь с автотранспортом, с распечаткой и распространением листовок, и просто обычным перепостом. В сообществе будут вам благодарны за любую помощь. Узнать о ней можно здесь.