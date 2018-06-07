В Башкирии следком начал новую проверку мэра Салавата Фарита Гильманова

Следком проводит новую доследственную проверку в отношении главы администрации Салавата Фарита Гильманова. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на свой информированный источник.

По данным издания, на сей раз заявление о злоупотреблениях Гильманова в следственные органы в мае подали местные предприниматели, которые утверждают, что чиновник препятствует их законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).

В частности, местная администрация устроила волокиту при рассмотрении заявок на приватизацию арендуемых объектов муниципальной собственности.

Это не первые претензии предпринимателей к Фариту Гильманову, как к градоночальнику. Так, в марте текущего года городской суд признал незаконными принятые в июле 2017 года поправки в городское положение о предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу. По словам предпринимателей, муниципалитет своим постановлением ограничил круг получателей субсидий, запретив участие в программе субъектов предпринимательства, получавших субсидии в последние три года. Суд указал, что федеральное законодательство таких ограничений не допускает. Администрация, в свою очередь, направила жалобу на решение горсуда в Верховный суд Башкирии. Предпринимателей в суде первой инстанции поддержала городская прокуратура.