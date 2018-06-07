Константин Толкачев предложил поддержать РПЦ бюджетом

Константин Толкачев выступил с предложением поддержать благотворительную деятельность Русской православной церкви средствами госбюджета.

По словам Константина Толкачева, в России исторически сложилось эффективное сотрудничество между государством и Церковью в преодолении социальных проблем и действующее законодательство не создает никаких препятствий для этого.

- Напротив, важным элементом нормативной правовой базы, регламентирующей социальную деятельность Русской православной церкви, отдельных епархий, благочиний с органами государственной власти и местного самоуправления являются соглашения о сотрудничестве, - сказал Константин Толкачев. - Например, в настоящее время реализуются соглашения РПЦ с государством в областях здравоохранения и социального развития, помощи гражданам, пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, проведении реабилитации, в том числе алкозависимых и наркозависимых.

По мнению Толкачева, есть ряд проблем, которые мешают более интенсивному развитию двусторонних отношений: церкви и государства.

- Нужно более интенсивно решать вопросы поддержки НКО, работающих при приходах храмов, - сказал спикер башкирского парламента.

Надо продумать и законодательно закрепить пути финансирования благотворительной деятельности РПЦ из госбюджета, оказания государственной помощи в реставрации и охране храмов.