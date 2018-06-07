Как задать вопрос Владимиру Путину

Задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию можно с помощью телефонного звонка, а также по СМС или с помощью ММС.

Бесплатный номер телефона единого центра обработки сообщений для звонков из России - 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить на прямую линию можно по номерам: +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Вопросы по СМС и ММС можно направить на номер 0-40-40 с телефонов российских операторов связи.

Можно обратиться к президенту через сайт прямой линии, с помощью специальных мобильных приложений «Москва — Путину» или OK Live. Также принимаются обращения от пользователей соцсетей ВКонтакте и Одноклассники.

Вопросы на прямую линию с президентом принимаются сегодня до окончания телеэфира. Телетрансляция прямой линии будет идти на федеральных каналах (Первый, Россия1, Россия 24).