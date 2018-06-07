Госсобрание Башкирии узаконит практику сбора денег с населения

Депутаты комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Госсобрания Башкирии одобрили к принятию в первом чтении проект поправок в региональный закон о местном самоуправлении, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Вопрос о самообложении и дальнейшем сборе средств на решение конкретных проблем местного значения вынесут на местный референдум или сход граждан, а сумму разового платежа установят равной для всех жителей муниципального образования, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Поправки в законопроект объясняются тем, что самообложение может быть дополнительной гарантией укрепления финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований и увеличит активность и вовлеченность граждан в развитие муниципалитетов.