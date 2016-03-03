В Башкирию на Фольклориаду приедет более 3 тысяч человек

Такое предположение высказал глава республики Рустэм Хамитов.

В Башкирии на празднование Всемирной фольклориады в 2020 году приедет более 3 тысяч гостей. Такие цифры озвучил глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня на открытии фотовыставки, посвященной аналогичному событию, которое проходило в этом году в Мексике.

- Понимаем, что будет много гостей: минимум 2,5-3 тысячи человек – это только творческие коллективы. Понимаем, что будет большой туристический поток. Мы постараемся сделать хорошую рекламу этой Фольклориаде. И, конечно же, мы хотим, чтобы все муниципалитеты и города нашей республики приняли гостей, провели соответствующие модернизационные работы в домах культуры, на открытых площадках, - сказал глава республики.

Рустэм Хамитов отметил, что «нам нужно хорошо поработать для того, чтобы провести Фольклориаду-2020 на самом замечательном, хорошем уровне».

- Мы в ближайшее время сформируем республиканский оргкомитет. Также в ближайшее время появится федеральный оргкомитет, который возглавит либо министр культуры, либо вице-премьер правительства Российской Федерации. Собственно говоря, начинаются уже трудовые будни в части подготовки проведения Фольклориады-2020, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Глава заметил, что «нет никаких сомнений», что это мероприятие республика проведет «на высшем уровне».

- Предстоит большая работа. Но мы с ней справимся, я даже нисколько не сомневаюсь, потому что Фольклориада впервые будет проходить в Российской Федерации. Это ответственность за страну. Мы уже не раз и не два проходили через такие испытания. Прошли достойно с точки зрения подготовки крупных и крупнейших мероприятий, форумов, симпозиумов, - сказал глава региона.

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