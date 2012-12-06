В Башкирии общественники просят провести референдум по статусу Ишимбая

Как рассказал Медиакорсети общественник Артем Банников, решение обратиться в ТИК было принято по итогам общего собрания граждан, которое прошло 25 мая. Непосредственно само ходатайство в ТИК было зарегистрировано 29 мая.
На референдум предлагается вынести следующие вопросы:
- Согласны ли Вы с тем, чтобы городское поселение город Ишимбай было наделено статусом городского округа? - Согласны ли Вы с тем, что глава администрации городского округа город Ишимбай должен избираться на муниципальных выборах населением городского округа город Ишимбай и будет возглавлять местную администрацию?
Общественники решили вынести эти вопросы на референдум, так как их не устраивает действующая система распределения бюджетных средств и круг полномочий главы администрации городского поселения.
- Меня лично, например, не устраивает состояние дорожного полотна в Ишимбае, других общественников - здравоохранение, - пояснил Банников. – В целом деньги распределяются по району, а до Ишимбая доходит намного меньше, чем могло бы. Что касается полномочий главы городского поселения, то в последнее время с 2010 года большая их часть делегирована совету района.
Ответ общественникам ТИК должен дать до пятого июля.
Напомним, городским поселением Ишимбай стал в 2006 году после вступления в силу поправок в ФЗ 131 ( «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). В настоящее время здесь проживает около 66 тысяч человек.