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Ранэль Зинатуллин станет постпредом Татарстана в Башкирии
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Ранэль Зинатуллин станет постпредом Татарстана в Башкирии
Сегодня, 17:31ПолитикаОльга КорзикФото: Страница Ранэля Зинатуллина в ВК
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