Ранэль Зинатуллин станет постпредом Татарстана в Башкирии

Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

В открытых источниках опубликована биография господина Зинатуллина. Он родился в мае 1972 года в Казани. В 1994 году окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности «Технология деревообработки», в 2014-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2003 по 2016 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях Хабаровска и Владивостока. С 2016 года перешел на работу в исполком Всемирного конгресса татар.