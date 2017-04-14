Ранэль Зинатуллин станет постпредом Татарстана в Башкирии

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил на должность постоянного представителя своей республики в Башкирии Ранэля Зинатуллина. Соответствующий указ опубликован на портале правительства РТ, - сообщает inkazan.ru.
На данной должности Зинатуллин будет работать три года.
В марте Рустам Минниханов освободил от должности постпреда в Башкортостане Альберта Максютова. Он занимал пост с марта 2011 года.
В открытых источниках опубликована биография господина Зинатуллина. Он родился в мае 1972 года в Казани. В 1994 году окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности «Технология деревообработки», в 2014-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2003 по 2016 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях Хабаровска и Владивостока. С 2016 года перешел на работу в исполком Всемирного конгресса татар.