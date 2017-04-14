На подготовку резиденции Хамитова к лету потратят более миллиона рублей

Резиденция появится к открытию летнего сезона.

Ufa-Room сообщает, что на открытие резиденции главы Башкирии Рустэма Хамитова будет потрачено более одного миллиона рублей. Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок.

Точная сумма, которую намереваются потратить на подготовку резиденции к открытию летнего сезона, составляет 1,4 миллиона рублей. Эти деньги уйдут на шесть жидкокристаллических мониторов, кондиционеры, насосы, котельное оборудование, арматуру и средства наблюдения. А также на содержание автомобилей ГАЗ, Chevrolet NIVA и Toyota.