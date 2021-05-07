Радий Хабиров провел внеплановое совещание с Правительством

Глава республики собрал глав муниципалитетов и правительство в выходной для того, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в преддверии праздничных мероприятий

На незапланированном оперативном совещании Радий Хабиров отметил необходимость обсудить ситуацию с коронавирусом в преддверии запланированных масштабных праздничных мероприятий. Глава напомнил, что президент России принял решение сделать выходные непрерывными для уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции. Контакты в период праздников должны были быть сведены к минимуму. «Решение президента было, и, мы считаем, оно действительно будет способствовать нераспространению коронавирусной инфекции. Но если мы не будем соблюдать простейшие правила, о которых мы говорим, то все-таки мы, наверно, проблему найдем» Глава региона подчеркнул, что сегодня в Башкирии ситуация с коронавирусом оценивается как стабильная. Это демонстрируют цифры по смертности, и количество заболевших. Радий Хабиров подчеркну, что приоритетной задачей властей сегодня является вакцинация.

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