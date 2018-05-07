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Владимир Путин вступил в должность президента России в четвертый раз
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Владимир Путин вступил в должность президента России в четвертый раз

Сегодня, 14:53ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Kremlin.ru
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