Владимир Путин вступил в должность президента России в четвертый раз

Сегодня состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин принес присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации, сообщает kremlin.ru.

После этого Владимир Путин выступил с речью, в которой обозначил те задачи, над которыми предстоит работать в ближайшие шесть лет.

- Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические, - сказал Владимир Путин. - Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперёд. Перед нами напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России.

- Нам нужны прорывы во всех сферах жизни, - сказал президент. - Глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны.

- Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот, что сегодня главное, вот, что в центре нашей политики, - отметил Владимир Путин. - Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека.

- Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти, - . Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти.