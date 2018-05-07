Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Владимир Путин решил, что премьер-министром снова будет Дмитрий Медведев
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b21

Владимир Путин решил, что премьер-министром снова будет Дмитрий Медведев

Сегодня, 16:45ПолитикаРазиф АбдуллинФото: government.ru
Читайте
также
Как жители Уфы с 1 мая будут получать зарплату, отдыхать и гнать самогон
Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни