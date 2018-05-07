Владимир Путин решил, что премьер-министром снова будет Дмитрий Медведев
Сегодня, 16:45ПолитикаРазиф АбдуллинФото: government.ru
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Он внес его кандидатуру на утверждение в Госдуму.
Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства, сообщает kremlin.ru.
- В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации, - говорится в официальном сообщении.
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