Владимир Путин решил, что премьер-министром снова будет Дмитрий Медведев

Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства, сообщает kremlin.ru.

- В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации, - говорится в официальном сообщении.