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Госдума приняла в первом чтении законопроект парламентариев из Башкирии
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Госдума приняла в первом чтении законопроект парламентариев из Башкирии

Сегодня, 12:39ПолитикаТатьяна МайороваФото: Ufa.bezformata.ru
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