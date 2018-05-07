Госдума приняла в первом чтении законопроект парламентариев из Башкирии

Как сообщил на своей странице в соцсетях спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев, речь идет об изменении одной из организационно-правовых форм межмуниципальных хозяйственных обществ с закрытого акционерного общества на непубличное акционерное общество.

- В соответствии с действующим законодательством такие общества могут учреждаться в форме ЗАО или ООО представительными органами муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения, – пояснил Константин Толкачев. – Однако в 2014 году были упразднены такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое. Установлена новая классификация акционерных обществ в виде публичных и непубличных. Из-за этого в настоящее время создание межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого акционерного общества невозможно, тогда как в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» данная норма осталась. Это существенно ограничивает возможности межмуниципального сотрудничества и препятствует реализации прав органов местного самоуправления на совместное решение вопросов местного значения.