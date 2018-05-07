Глава Башкирии уехал в Москву на инаугурацию Владимира Путина

Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце в Москве прошла торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

Как положено по Конституции, он принёс присягу народу России, после чего председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.