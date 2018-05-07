Глава Башкирии уехал в Москву на инаугурацию Владимира Путина
Сегодня, 14:49ПолитикаТатьяна Майорова
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Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы государства.
Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце в Москве прошла торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.
Как положено по Конституции, он принёс присягу народу России, после чего председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.
По сообщению пресс-службы главы Башкирии, Рустэм Хамитов также принял участие в церемонии наравне с главами других регионов и руководителями ключевых ведомств страны.
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