На пути из Москвы в Уфу пропал 32-летний мужчина

«Поиск детей в Башкортостане» объявили о розыске 32-летнего Юрия Демидко. По данным волонтеров, мужчина пропал 28 марта, когда направился на вокзал, чтобы добраться до Уфы.

«Далее его судьба неизвестна», – отмечается в сообщении.

Приметы: на вид около 30 лет, рост – 165-170 сантиметров, среднее телосложение.

Особые приметы: шрам на макушке, на левом плече татуировка в виде зайца.