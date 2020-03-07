В Башкирии задумались об антикризисном штабе в связи с опасностью коронавируса

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров побывал с рабочим визитом в инфекционной больнице №4 в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Во время общения с медперсоналом и журналистами Андрей Назаров рассказал, что региональные власти озабочены развитием ситуации с коронавирусом по наихудшему сценарию в мире.

Инфекционной больницы эта тревожная ситуация, пожалуй, касается больше всего, и в стационаре готовы для приема пациентов с опасными диагнозами.

Тем не менее все же есть необходимость в строительстве еще одного корпуса к инфекционной больнице, причем детского. Ситуация и перспективы строительства нового корпуса будут изучены в ближайшее время. Попутно должен быть рассмотрен вопрос об обновлении медоборудования для данной клиники.

Андрей Назаров считает возможным также предусмотреть дополнительные надбавки для сотрудников больницы, учитывая степень риска для них и большие нагрузки.

Первый вице-премьер также сообщил о том, что не исключает в ближайшее время создания в Башкирии антикризисного штаба в связи с осложнением ситуации с коронавирусом и вероятных последствий данного явления для экономики Башкирии. - Жители не должны почувствовать изменений в худшую сторону, — подчеркнул Андрей Назаров.