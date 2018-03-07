В Уфе сторонников Ксении Собчак попрекнули чак-чаком

Заместитель начальника регионального штаба Ксении Собчак в Башкирии Эрик Королев рассказал о забавной ситуации, которая случилась с активистами Собчак в Уфе. Впрочем, ему эта ситуация смешной пока не кажется.

Дело в том, что в рамках агитации штаб Ксении Анатольевны каждый день устанавливает в Уфе юрту перед городским культурно-досуговым центром «Химик» -на четыре часа.

В юрте стоит тепловая пушка, есть чай и чак-чак. Разумеется, прохожим, заглянувшим в юрту, можно подойти, отломить кусочек сладости и выпить чашечку чая. Но тут-то и случилось непредвиденное.

- Нам сообщили, что угощение чак-чаком может быть расценено как подкуп избирателей, - поделился с Медиакорсетью Эрик Королев. - Это сообщение поступило от официального лица. Пока мы не будем называть его имя, потому что непонятно, шуточное это замечание было или нет.

Раскрывать Медиакорсети имя «официального лица» Эрик Королев не стал. Только дал понять, что это не был «человек в форме».

От греха подальше сторонники Ксении Собчак написали председателю ЦИК Башкирии письмо с просьбой дать заключение по вопросу, является ли угощение чак-чаком подкупом избирателей.

Эрик Королев добавил, что законодательство по выборам усложнили.

- Раньше можно было ручки дарить, - привел он пример, - то есть что-то практическое. Сейчас это могут расценить как подкуп. Поэтому мы раздаем только агитационные материалы.

Угостить чаем и чак-чаком в холодную погоду – это вряд ли может расцениваться как подкуп, считает председатель президиума коллегии адвокатов «Гильдия российских адвокатов по Республике Башкортостан» Валерий Аббасов.